Дмитрий Назаров: Матч «Спартак-2» – «Динамо» – это настоящее дерби
Народный артист России и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от встречи 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и московским «Динамо».
Матч пройдет в воскресенье на «Открытие Арене».
«Да, этот поединок состоится в рамках турнира ФНЛ, а не премьер-лиги. И пусть динамовцам будет противостоять наша вторая команда - это все равно настоящее дерби! Для молодых спартаковцев воскресная встреча на «Открытие Арене» - серьезное испытание. Ведь им предстоит встретиться лицом к лицу с лидером турнира. К слову, если бело-голубые сохранят свои позиции до финишной черты, то в следующем сезоне их ожидает матч с нашей главной командой. Так что ближайшая игра на «Открытие Арене» для динамовцев - репетиция перед будущими встречами с основой «Спартака». Ну а тем ребятам, которые в воскресенье выйдут в красно-белых футболках, пожелаю как можно скорее проявить себя, дабы сыграть против того же «Динамо» в турнире премьер-лиги», - сказал Назаров.