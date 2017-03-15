Кинэн возглавит «Куньлунь»

Новым главным тренером китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» станет канадский специалист Майк Кинэн. Он заменит на этом посту Владимира Юрзинова-младшего.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Кинэн будет объявлен главным тренером «Куньлуня» до конца нынешней недели.

«Еще в начале недели достоверно было неизвестно, продолжит ли Юрзинов руководить «Куньлунем» в следующем сезоне или нет. Решение о назначении Кинэна появилось лишь по ходу недели. До ее конца с Кинэном будут подписаны все необходимые бумаги, и о назначении будет объявлено официально», - сказал источник.

Напомним, что последней командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году.