Кинэн возглавит «Куньлунь»
Новым главным тренером китайского клуба КХЛ «Куньлунь
Ред Стар» станет канадский специалист Майк Кинэн. Он заменит на этом посту Владимира
Юрзинова-младшего.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией, Кинэн будет объявлен главным тренером «Куньлуня» до конца
нынешней недели.
«Еще в начале недели
достоверно было неизвестно, продолжит ли Юрзинов руководить «Куньлунем» в
следующем сезоне или нет. Решение о назначении Кинэна появилось лишь по ходу
недели. До ее конца с Кинэном будут подписаны все необходимые бумаги, и о
назначении будет объявлено официально», - сказал источник.
Напомним, что последней
командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным
тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний
специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году.