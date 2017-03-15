Продюсер трансляций Riot Games: Телевизионные зрители нам просто не подходят

Продюсер трансляций Riot Games Станислав Минаков в интервью esports.mail.ru рассказал о том, что мешает киберспорту попасть на телевидениеи, а также описал работу бродкаст-команды во время матчей.



«Телевизионные зрители нам просто не подходят. Люди из телевидения сами нас приглашают, однако мы не сильно заинтересованы в этом, ведь там нет нашей аудитории. Кто будет это смотреть? Игра сложная, новый зритель ничего не поймет, и эта трансляция, скорее всего, вызовет лишь негатив. Для сравнения — в Корее 7% населения играет в League of Legends. Это огромная цифра! У них есть смысл показывать это по телевидению, у нас — пока нет.



Пишется сценарий, который доступен всей команде. Структура зависит от предыдущих матчей: записываются интервью с игроками, создаются два-три сюжета и тизер — этакий стартовый ролик дня. Задача — создать бесшовный эфир. Зритель не должен видеть задержи во время трансляции, темы должны меняться плавно, одна за другой. Это и называется телевизионным искусством, когда трансляция идет без разрывов и пауз для зрителя. Мы стремимся к этому, у нас уже неплохо получается, однако это будет улучшаться, пока мы не достигнем идеала. Далее всё это передается ведущему (Алексей «Genesis» Романов). А режиссер в аппаратной командует процессом. На словах это трудно описать, там есть определенные законы и схемы, которые пришли ещё с телевидения. Как между собой общается команда, как происходят процессы — всё это проходит с армейской выправкой и железной дисциплиной».



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