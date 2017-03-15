Месси призвал остановить войну в Сирии

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил с призывом положить конец военному конфликту в Сирии.

«Один день войны – это слишком много. Сирийские дети подвергаются насилию уже на протяжении шести лет конфликта, став его заложниками. Мне, как отцу и послу ЮНИСЕФ, это разбивает сердце. Добавь свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращения войны», –написал Месси в Фейсбуке.

Напомним, в конце прошлого года видеообращение к сирийским детям записал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.