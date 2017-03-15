Лучано Спаллетти: У нас есть 60% шансов пройти «Лион»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча против «Лиона». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Я уже говорил с ребятами о том, сколько процентов шансов на победу у нас есть. Думаю, у нас есть 60% шансов выйти в следующую стадию. Одним из наших приоритетов будет быстрая доставка мяча вперед, чтобы забить быстрый гол и ускорить процесс.

Обе команды будут стремиться атаковать. И у нас, и у них есть отличные нападающие. Как я уже говорил, мы должны выйти на поле без сожалений и страхов. Да, мы можем пропустить, но нас устроит, например, счет 3:1. Уверен, что мы поборемся за победу», - цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч «Рома» - «Лион» состоится 16 марта. Начало в 23:05 по Москве. Напомним, что в первом матче «Лион» победил со счетом 4:2.