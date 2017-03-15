Лучано Спаллетти: У нас есть 60% шансов пройти «Лион»
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти
поделился ожиданиями от матча против «Лиона». Напомним, что командам предстоит
сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Я уже говорил с ребятами о том, сколько
процентов шансов на победу у нас есть. Думаю, у нас есть 60% шансов выйти в
следующую стадию. Одним из наших
приоритетов будет быстрая доставка мяча вперед, чтобы забить быстрый гол и
ускорить процесс.
Обе команды будут стремиться атаковать. И у
нас, и у них есть отличные нападающие. Как я уже говорил, мы должны выйти на
поле без сожалений и страхов. Да, мы можем пропустить, но нас устроит,
например, счет 3:1. Уверен, что мы поборемся за победу», - цитирует Спаллетти Football Italia.
Матч «Рома» - «Лион» состоится 16 марта. Начало
в 23:05 по Москве. Напомним, что в первом матче «Лион» победил со счетом 4:2.