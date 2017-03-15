Павел Колобков: Не знаю, с какими хоккеистами работает доктор Португалов
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт по доктору Сергею Португалову.
- После заявления журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт по поводу того, что дисквалифицированный доктор Сергей Португалов продолжает работать с хоккеистами…
- Я не знаю, с какими хоккеистами он работает. Если речь идет про один из клубов, то я вчера узнавал - он в этом клубе не работает. Если у кого-то есть по этому поводу информация, хотелось бы с ней ознакомиться. А вообще трудно сказать, какой хоккейный клуб он (Хайо Зеппельт. – Прим. ред.) имел в виду.
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