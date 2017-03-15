Эдин Джеко: «Рома» должна доказать свою силу

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча против «Лиона». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Нам будет непросто, поскольку нам необходимо забить как минимум два мяча, чтобы выйти дальше. Все говорят, что у нас сильная команда. Я с этим согласен. Но мы должны доказать свою силу. Именно это нам нужно сделать завтра.

Нам нужно играть, как в первом тайме матча в «Лионе». Соперники тогда забили из-за наших ошибок. В завтрашней игре нам нужно быть сосредоточенными все 90 минут», – цитирует Джеко Football Italia.

Матч «Рома» - «Лион» состоится 16 марта. Начало в 23:05 по Москве. Напомним, что в первом матче «Лион» победил со счетом 4:2.