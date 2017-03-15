Маркус Вайнцирль: Думаю, «Боруссия» не будет играть на 0:0

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» (Менхенгладбах). Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Я считаю, что «Боруссия» не будет играть на 0:0. Наша цель предельно ясна – мы хотим выйти в следующий раунд. Первый матч мы проиграли, во втором сыграли вничью. По-моему очевидно, как закончится третий матч», - с улыбкой заявил Вайнцирль. Его слова приводит официальный сайт «Шальке».

Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился вничью (1:1).

«Они забили один мяч на выезде и теперь играют на родном стадионе. Тем не менее, исход игры решается на поле, а не на бумаге. Я уверен в том, что моя команда покажет настоящую борьбу. Горетцка и Колашинац? Надеюсь, что оба игрока смогут завтра сыграть», - добавил тренер.

Матч «Боруссия» - «Шальке» состоится 16 марта. Начало в 23:05 по Москве.