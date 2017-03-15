Борис Игнатьев: «Локомотив» при Семине обретает новое творческое лицо

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о том, как изменилась команда после того, как пост ее наставника вновь занял Юрий Семин.

Напомним, Семин, с которым связаны успехи клуба в начале 2000-х годов, вернулся «Локомотив» в августе 2016 года.

«Локомотив» обретает новое творческое лицо при Семине, - сказал Игнатьев. – Мы видели ряд хороших матчей, и я бы не сказал, что игру с «Краснодаром» команда провалила. На результат повлияли детские ошибки в обороне. «Локомотиву», на мой взгляд, не хватает игроков в линию атаки вроде Ари, который (по условиям арендного соглашения) не смог выйти на поле в матче с «Краснодаром».

По мнению специалиста, «Локомотив» умышленно не стремится выстраивать комбинационную атаку.

«Позиционная атака зависит от представлений тренера. Семин предпочитает быстрый переход от обороны к атаке, он не любит, когда команда долго засиживается в середине поля, когда она дает возможность сопернику обрести силы и уверенность на подступах к своей штрафной площади. А в атаке игроки уже должны показывать максимум индивидуального мастерства», - отметил Игнатьев.