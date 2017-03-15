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Даниэль Калиджури: Твердо уверен, что мы можем пройти «Боруссию»

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджури поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» (Менхенгладбах). Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы и в первой встрече с Гладбахом показали сильную игру. К сожалению, нам не удалось решить дуэль в нашу пользу, победа была бы заслуженной. В каждом матче все иначе. Против «жеребцов» нам не хватило немного удачи, чтобы забить второй мяч. Против «Аугсбурга» у нас все получилось.

Я в любом случае настроен позитивно. Нам достаточно выступить против «Боруссии» с тем же напором, как в первом матче и в матче с «Аугсбургом». Можно было видеть, что у нас были возможности победить. В четверг мы должны бороться, один за всех и все за одного. Это будет очень сложная игра, мы все это знаем. Однако я твердо уверен в том, что мы можем пройти в следующий этап», - цитирует Калиджури официальный сайт «Шальке».

Матч «Боруссия»  - «Шальке» состоится 16 марта. Начало в 23:05 по Москве. Напомним, что первый матч в Гельзенкирхене завершился вничью (1:1).

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