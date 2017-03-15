Александр Шмурнов о матче «Монако» – «Манчестер Сити»: Уверен, опять будут чудеса

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов в своем твиттере высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити».

– Сегодня «Монако» – «Манчестер Сити». Уверен, опять будут чудеса. От нового Анри (французский форвард Килиан Мбаппе – Прим.ред.) и не только, – написал Шмурнов.

Напомним, что первый матч в Манчестере завершился победой хозяев со счетом 5:3.