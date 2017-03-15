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BlizzCon 2017 пройдет 3-4 ноября

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Фестиваль BlizzCon 2017 пройдет 3 и 4 ноября в Калифорнии, в выставочном центре Anaheim Convention Center.

Билеты на BlizzCon будут продаваться в два этапа:

Первая партия — 6 апреля в 5:00 МСК.

Первая партия — 8 апреля в 20:00 МСК.

В этом году билеты будут продаваться на платформе Universe по цене 199 $ (без учета налогов и сборов).

BlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Overwatch и Heroes of the Storm.

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