BlizzCon 2017 пройдет 3-4 ноября
Фестиваль BlizzCon 2017 пройдет 3 и 4 ноября в Калифорнии, в выставочном центре Anaheim Convention Center.
Билеты на BlizzCon будут продаваться в два этапа:
Первая партия — 6 апреля в 5:00 МСК.
Первая партия — 8 апреля в 20:00 МСК.
В этом году билеты будут продаваться на платформе Universe по цене 199 $ (без учета налогов и сборов).
BlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Overwatch и Heroes of the Storm.
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