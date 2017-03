BlizzCon 2017 пройдет 3-4 ноября

Фестиваль BlizzCon 2017 пройдет 3 и 4 ноября в Калифорнии, в выставочном центре Anaheim Convention Center.



Билеты на BlizzCon будут продаваться в два этапа:



Первая партия — 6 апреля в 5:00 МСК.

Первая партия — 8 апреля в 20:00 МСК.



В этом году билеты будут продаваться на платформе Universe по цене 199 $ (без учета налогов и сборов).



BlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Overwatch и Heroes of the Storm.



