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Офис дортмундской «Боруссии» эвакуировали из-за подозрительного порошка (фото)

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Офис дортмундской «Боруссии» сегодня был эвакуирован после того, как в здании сотрудники обнаружили в конверте белый порошок, сообщает Ruhr Nachrichten.

На место прибыла пожарная команда, ее эксперты исследуют подозрительное вещество.

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