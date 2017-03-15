Офис дортмундской «Боруссии» эвакуировали из-за подозрительного порошка (фото)
Офис дортмундской «Боруссии» сегодня был эвакуирован после того, как в здании сотрудники обнаружили в конверте белый порошок, сообщает Ruhr Nachrichten.
На место прибыла пожарная команда, ее эксперты исследуют подозрительное вещество.
Erste Bilder vom @FW_Dortmund-Einsatz beim #BVB -> alle Infos: https://t.co/fBucPMAI83 pic.twitter.com/b7caPa3OAW— RN Dortmund (@RN_DORTMUND) 15 марта 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически