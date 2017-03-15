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Защитник «Порту» Фелипе может перейти в «Реал» за 25-30 миллионов евро

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» интересуется защитником «Порту» Фелипе Монтейро. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, «Реал» достиг договоренности с агентом игрока Джулано Бертолуччи, который также работает с рядом известных бразильцев (Оскар, Виллиан, Маркиньос, Давид Луис). Теперь «Реалу» осталось договориться с «Порту». Учитывая хорошие отношения клубов, издание оценивает вероятность перехода как высокую

Также сообщается, что сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро. «Порту» готов сделать скидку для «Реала» - сумма трансфера игрока, прописанная в контракте, составляет 50 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний Фелипе Монтейро провел 37 матчей за «Порту» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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