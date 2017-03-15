Защитник «Порту» Фелипе может перейти в «Реал» за 25-30 миллионов евро
Мадридский «Реал»
интересуется защитником «Порту» Фелипе Монтейро. Об этом сообщают испанские
СМИ.
Как информирует AS, «Реал» достиг договоренности с агентом игрока Джулано
Бертолуччи, который также работает с рядом известных бразильцев (Оскар, Виллиан,
Маркиньос, Давид Луис). Теперь «Реалу» осталось договориться с «Порту».
Учитывая хорошие отношения клубов, издание оценивает вероятность перехода как
высокую
Также сообщается, что сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро. «Порту» готов сделать скидку для «Реала» - сумма трансфера игрока, прописанная в контракте, составляет 50 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний Фелипе Монтейро провел 37 матчей за «Порту» и забил три мяча при одной голевой передаче.
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