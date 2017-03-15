Владимир Гомельский: Мозгову неприятно сидеть на лавке

Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский прокомментировал решение «Лейкерс» вывести Тимофея Мозгова из состава команды до конца сезона.

– Если честно – хочется ругаться матом! Чем думали Люк Уолтон и прежнее руководство клуба, когда приглашали Тимофея? Такое впечатление, что сейчас наставник «Лейкерс» прикрывает задницу, чтобы усидеть на шатающемся кресле, – отметил Гомельский. – Мозгов такого отношения точно не заслужил. Я хорошо общаюсь с Уолтоном-старшим , и мне откровенно неприятно, что его сын теперь пытается в какой-то мере переложить ответственность за свои неудачи на Тимофея. Прекрасно понимаю Тиму – сидеть на лавке ему точно неприятно. Но от баскетболиста в этом случае мало что зависит. Можно, конечно, потребовать обмена. Есть целый ряд команд, которые хотели бы видеть спортсмена уровня Мозгова в своем составе. В первую очередь – «Шарлотт», «Орландо», «Бруклин» – если последние летом расстанутся с Бруком Лопесом. Но это – не самые сильные клубы НБА. А солидный контракт мешает Тимофею перейти в клуб-претендент на титул. Тот случай, когда деньги не приносят счастья…