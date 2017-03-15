Агент Мозгова: Сейчас помощь Тимофея «Лейкерс» просто не нужна

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов прокомментировал решение «Лейкерс» вывести россиянина из ротации в оставшихся матчах регулярного чемпионата НБА.

– Собственно, решение назрело давно, – рассказал Шарифьянов «Советскому спорту». – Первые ощущения того, что Тимофей выпадет из ротации, появились еще в декабре. Он тогда стабильно выходил в старте, но было видно – роль центрового меняется. Команда выдала серию поражений из 10 игр подряд, стало понятно – бороться за плей-офф будет сложно. И встал вопрос – как строить стратегию на оставшуюся часть сезона? В лиге недавно приняли новое коллективное соглашение, внесшее ряд изменений в правила подписания контрактов с игроками. Если в общих чертах, то лидеры клубов, проведшие в них много лет, получат огромные бонусы при подписании соглашений с прежними командами. Цена вопроса – десятки миллионов долларов. Заманить к себе звезду, пусть и получившую статус свободного агента, теперь почти нереально. А значит, чтобы усилить состав, надо работать с молодежью и стараться заполучить талантливых новичков с драфта. У ЛАЛ непростая ситуация – в результате обмена Стива Нэша в 2012 году они отдали свой пик на ярмарке талантов 2017 года в «Финикс». Единственный вариант, при котором «Лейкерс» смогут кого-то забрать с драфта – если по результатам лотереи они получат право выбора в трех первых пиках. А лучший шанс на это – «слить» сезон, заняв место как можно ниже в регулярке. Бороться за победы теперь бессмысленно. В какой-то степени они даже вредны. И в таких условиях появление Мозгова на площадке стало нецелесообразным . Проще вывести его из ротации, дать больше времени уже имеющейся молодежи – с прицелом на ближайшее будущее. Плюс опуститься в таблице конференции и получить возможность взять кого-то с драфта. Цепляться за призрачный шанс на плей-офф с высокой долей вероятности остаться в итоге на 9-10 местах было уже неразумно.