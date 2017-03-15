Алексей Кравцов: Кулижников тяжело переживал скандал с мельдонием
Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал ситуацию с лидером нашей конькобежной сборной Павлом Кулижниковым, который пропустил большую часть прошедшего сезона.
– Павлу крепко досталось прошлой весной, – рассказал Кравцов в интервью в «Советскому спорту». – Угроза пожизненной дисквалификации серьезно его подкосила. К счастью, обошлось, но полностью прийти в себя психологически он долго не мог. Начались срывы, потом еще добавились и травмы. Теперь это все позади. Он окончательно восстановился, тренируется дома, в Коломне. Сейчас у сборной будет короткий отпуск, но на вторую половину апреля уже запланирован первый сбор – начнется подготовка к олимпийскому сезону. Кулижников всерьез намерен успешно выступить в Пхенчхане. И мы верим, что у него все получится.