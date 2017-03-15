Алексей Саврасенко: Мозгов вернется в ротацию «Лейкерс»

Экс-центровой сборной России Алексей Саврасенко поделился мнением относительно решения руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» не задействовать Тимофея Мозгова в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

– С Мозговым ситуация неоднозначная. Но в НБА всегда все сложно. Дело не в том, что Тимофей плохо играет. Просто в настоящий момент команде его помощь не очень требуется, – рассказал Саврасенко «Советскому спорту». – «Лейкерс» гораздо выгоднее не бороться за плей-офф, а занять место пониже в итоговой таблице, чтобы побороться за перспективных новичков на драфте. Плюс – наиграть молодежь в расчете на следующий год. Команда за один сезон не строится, тем более – с нуля. Нужно минимум три. Пока нет перспектив в борьбе за титул, нет смысла задействовать Мозгова по-максимуму. Но я уверен – в следующем сезоне он вернется в состав и будет основным центровым. Такой игрок, как Тимофей, нужен любой команде. Он надежен в защите, он очень опытен и полезен в атаке. Он – отличный пример для молодых, как надо подходить к тренировкам и с какой самоотдачей работать. Конечно, самому Мозгову сейчас непросто. Можно подумать – чего еще желать? Получаешь большую зарплату, живешь в Лос-Анджелесе… Но я знаю Тиму. Знаю, насколько он любит баскетбол. Для него важно выходить на паркет, приносить пользу, играть. Сидеть на лавке Мозгову точно не нравится. Однако эта ситуация – временная. В самом клубе ни разу, ни полсловом, не сказали, что их не устраивает уровень игры Мозгова. Давайте запасемся терпением и дождемся, когда он снова начнет выходить в старте.