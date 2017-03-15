«Ак Барс» повел в серии с «Авангардом» со счетом 3-1
«Ак Барс» дома обыграл «Авангард» (2:1) в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
У хозяев льда отличились Александр Свитов и Андрей Попов, у гостей – Николай Лемтюгов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, в серии до четырех побед казанцы повели со счетом 3-1.
Пятый матч пройдет в Омске в пятницу.
Напомним, сегодня определился первый финалист конференции - им стал магнитогорский «Металлург», одержавший четвертую победу над «Барысом».
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