Немец Френцель выиграл этап Кубка мира по лыжному двоеборью
В Тронхейме (Норвегия)
проходит этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Победителем первого старта стал
немецкий спортсмен Эрик Френцель.
Отметим, что весь пьедестал почета заняли немецкие двоеборцы.
Френцель показал результат 25
минут и 10,9 секунды. Вторым стал
Йоханнес Рыдзек. На третьем месте Фабиан Рисле.
Лыжное двоеборье. Кубок мира
Тронхейм (Норвегия)
Первый старт
1. Эрик Френцель (Германия)
25.10,9
2. Йоханнес Рыдзек (Германия) +19,2
3. Фабиан Рисле (Германия) +22,2
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