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Немец Френцель выиграл этап Кубка мира по лыжному двоеборью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тронхейме (Норвегия) проходит этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Победителем первого старта стал немецкий спортсмен Эрик Френцель.

Отметим, что весь пьедестал почета заняли немецкие двоеборцы. Френцель показал результат  25 минут  и 10,9 секунды. Вторым стал Йоханнес Рыдзек. На третьем месте Фабиан Рисле.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Тронхейм (Норвегия)

Первый старт

1. Эрик Френцель (Германия) 25.10,9

2. Йоханнес Рыдзек (Германия)  +19,2

3. Фабиан Рисле (Германия)   +22,2

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