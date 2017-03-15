Алексей Кравцов: У сборной России были пробелы в подготовке
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов поделился мыслями относительно падения результатов наших спортсменов в сезоне 2016-2017.
– Есть ряд важных факторов, которые повлияли на результаты, – отметил Кравцов в интервью «Советскому спорту». – Не снимаю ответственности со спортсменов и с тренеров – пробелы в общей системе подготовки тоже были. Но причина не только в этом. Вспомним хотя бы, как для нас закончился прошлый сезон. Сначала один скандал с мельдонием – у Кулижникова. Потом второй – у Елистратова. Оба в итоге пропустили заключительные старты, обстановка резко накалилась, стала нервозной, отразилась на всех остальных членах команды. Да и тянулась вся эта история несколько месяцев, окончательно утихнув лишь в июле. Потом пошли разговоры о сборной в целом на фоне докладов Макларена… Допустят нас до стартов, не допустят? Поедем мы в Пхенчхан или нет? Конечно, спортсмены стараются об этом не думать, концентрироватьс