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Алексей Кравцов: У сборной России были пробелы в подготовке

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов поделился мыслями относительно падения результатов наших спортсменов в сезоне 2016-2017.

– Есть ряд важных факторов, которые повлияли на результаты, – отметил Кравцов в интервью «Советскому спорту». – Не снимаю ответственности со спортсменов и с тренеров – пробелы в общей системе подготовки тоже были. Но причина не только в этом. Вспомним хотя бы, как для нас закончился прошлый сезон. Сначала один скандал с мельдонием – у Кулижникова. Потом второй – у Елистратова. Оба в итоге пропустили заключительные старты, обстановка резко накалилась, стала нервозной, отразилась на всех остальных членах команды. Да и тянулась вся эта история несколько месяцев, окончательно утихнув лишь в июле. Потом пошли разговоры о сборной в целом на фоне докладов Макларена… Допустят нас до стартов, не допустят? Поедем мы в Пхенчхан или нет? Конечно, спортсмены стараются об этом не думать, концентрироваться на тренировках и выступлениях, но совсем отрешиться от этих мыслей нельзя. Страдает и мотивация, и настрой, и психология. Все это бьет по работоспособности и, само собой, по результатам.

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