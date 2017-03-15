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Агент Мозгова: Вариант с обменом Мозгова? Дождемся лета

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Максим Шарифьянов – агент Тимофея Мозгова – поделился мнением о вариантах продолжении карьеры россиянина в НБА.

Напомним, что текущий клуб Мозгова – «Лос-Анджелес Лейкерс» – подтвердил, что россиянин не примет участия в оставшихся матчах регулярного чемпионата в текущем сезоне.

– Что касается возможных обменов, то мы анализировали рынок. Еще перед дедлайном – в феврале, – рассказал Шарифьянов в интервью «Советскому спорту». – Но в чем смысл обмена? Идти в команду, которая ни на что претендует – просто бессмысленно. А все контендеры (претенденты на титулы, - Прим. ред.) находятся за потолком зарплат. Контракт Мозгова они просто не впихнут в платежную ведомость, так что и трейд такой не пройдет. Но если не брать в расчет деньги… Вон, «Кливленд» на замену сломавшему ногу Эндрю Богуту подписывает Ларри Сандерса, не игравшего несколько лет. Мозгова бы оторвали с руками. Однако теперь не получится.

– Что будет летом?
– Надо дождаться лотереи, которая определит порядок выбора на драфте (19 мая – Прим. ред.). Если «Лейкерс» получат пик в топ-3 – будет одна история. Не получат – вовсе останутся без выбора. И ситуация изменится радикально. У клуба возможны два пути развития, но по какому придется идти – никто не знает. А значит – пока нет смысла и говорить о будущем Мозгова. Дождемся лета, там посмотрим.

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