Эдуардо Бериццо: «Сельта» надеется навязать «Краснодару» свою игру

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча против «Краснодара». Напомним, что командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Будет очень сложный матч против «Краснодара» - команды, которая проповедует атакующий футбол. Но мы надеемся победить. Мы приехали за положительным результатом. Нам важно забыть результат прошлого матча, нам важно забить свой гол в завтрашней встрече. Надеюсь, мы сможем навязать «Краснодару» свою игру.

Соперник умеет держать мяч. Но мы будем прессинговать, как и в домашнем матче. Нам необходимо сдержать форвардов «Краснодара», в частности, Вандерсона», - цитирует Бериццо «Р-Спорт».

Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.