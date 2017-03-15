Эдуардо Бериццо: «Сельта» надеется навязать «Краснодару» свою игру
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо
поделился ожиданиями от матча против «Краснодара». Напомним, что командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги
Европы.
«Будет очень сложный матч против «Краснодара» -
команды, которая проповедует атакующий футбол. Но мы надеемся победить. Мы
приехали за положительным результатом. Нам важно забыть результат прошлого
матча, нам важно забить свой гол в завтрашней встрече. Надеюсь, мы сможем
навязать «Краснодару» свою игру.
Соперник умеет держать мяч.
Но мы будем прессинговать, как и в домашнем матче. Нам необходимо сдержать
форвардов «Краснодара», в частности, Вандерсона»,
- цитирует Бериццо «Р-Спорт».
Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта.
Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со
счетом 2:1.