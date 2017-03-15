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Врач «Динамо»: Орешкину стало лучше, есть надежда, что он приедет в Петербург

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный врач московского «Динамо» Валерий Конов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Орешкина.

Ранее официальный сайт бело-голубых проинформировал, что Орешкин пропустит пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ со СКА по состоянию здоровья. Армейцы ведут в серии со счетом 3-1. Пятая игра пройдет в Петербурге 16 марта.

«Сейчас состояние Орешкина получше. Давление вчера после игры поднялось, оставалось на высоких цифрах, и нам пришлось оставить его под наблюдением коллег. Сейчас состояние лучше, мы надеемся, может даже подъедет на матч со СКА», - сказал Конов.

Матч

СКА - Динамо

Место и дата

16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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