Врач «Динамо»: Орешкину стало лучше, есть надежда, что он приедет в Петербург

Главный врач московского «Динамо» Валерий Конов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Орешкина.

Ранее официальный сайт бело-голубых проинформировал, что Орешкин пропустит пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ со СКА по состоянию здоровья. Армейцы ведут в серии со счетом 3-1. Пятая игра пройдет в Петербурге 16 марта.

«Сейчас состояние Орешкина получше. Давление вчера после игры поднялось, оставалось на высоких цифрах, и нам пришлось оставить его под наблюдением коллег. Сейчас состояние лучше, мы надеемся, может даже подъедет на матч со СКА», - сказал Конов.