Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс2 : 3 ОТМеталлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс2 : 1Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Петреску выиграл в ФИФА дело у «Кубани» по долгам по зарплате

Источник:  Р-СпортКомментарии

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу сказал, что его клиент выиграл дело в ФИФА. Это дело касалось долгов «Кубани» по зарплате перед тренером.

«Нам дали устное подтверждение, что решение в пользу Петреску. Ждем мотивировочную часть. Тут проблема даже не в том, что выиграл Петреску, а проблема в руководстве «Кубани». Это не руководитель футбольного клуба российского чемпионата, это разрушитель российского футбола, вот так скажу свое личное мнение», - цитирует Пырнэу «Р-Спорт».

Напомним, Дан Петреску покинул «Кубань» 4 октября 2016 года. После этого тренер подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В РФС удовлетворили требование тренера и обязали клуб погасить долги, а также запретили «Кубани» регистрировать новых игроков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Назаров: Матч «Спартак-2» – «Динамо» – это настоящее дербиНародный артист России и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от встречи 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и московским «Динамо».КДК дисквалифицировал Гогниева на два матчаКДК РФС дисквалифицировал форварда краснодарской «Кубани» Спартака Гогниева на два матча первенства ФНЛ.Клуб-парадокс: «Динамо» против «Динамо»Клуб-парадокс: «Динамо» против «Динамо»Что происходит сегодня в московском «Динамо»? Мы не об очках, голах и турнирном месте футбольного клуба.«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода ПанченкоГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Антон Алиханов: «Балтика» не ведет переговоров со СмородскойКалининградская «Балтика» не вела переговоров о работе с функционерами Ольгой Смородской и Кириллом Котовым, сообщил ТАСС врио губернатора региона Антон Алиханов.Матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет на «Открытие Арене»Матч 27-го тура ФНЛ «Спартак-2» – «Динамо» пройдет на «Открытие Арене». Игра пройдет 19 марта и начнется в 16:00 (мск).Форвард «Спартака» Нимели вызван в сборную ЛиберииФорвард «Спартака-2» Сильванус Нимели получил вызов в сборную Либерии, сообщает официальный сайт красно-белых.Стадион «Динамо» откроется после реконструкции весной 2018 годаСтадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.Экс-зенитовец, который потопил Петербург и круто помог «Спартаку» с ЦСКАЭкс-зенитовец, который потопил Петербург и круто помог «Спартаку» с ЦСКАРоланд Гиголаев ждал шансов у Адвоката и Спаллетти, уже играл за две команды из Петербурга и после гола «Зениту» стал лучшим в «Амкаре».Без луча надежды. Наш корреспондент сходил на «домашний» матч «Луча-Энергии»Без луча надежды. Наш корреспондент сходил на «домашний» матч «Луча-Энергии»Что происходит в бывшей первой лиге, которая сегодня зовётся ФНЛ?ФНЛ. 26-й тур. «Тамбов» - «Шинник» и другие матчиРезультаты матчей 26-го тура первенства ФНЛ.Триллер в Астрахани, скандал в Хабаровске. Главные события 26-го тура ФНЛТриллер в Астрахани, скандал в Хабаровске. Главные события 26-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе футбольной лиги России.«Динамо» обыграло «Луч-Энергию» и на семь очков оторвалось от «Тосно»«Динамо» в Химках взяло верх над «Луч-Энергией» (2:0) в 26-м туре первенства ФНЛ.Панченко с 16 мячами упрочил лидерство в споре бомбардиров ФНЛНападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко забил свой 16-й мяч в первенстве ФНЛ и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира.«Мы что, изгои, чтобы нас так судили?» Новый скандал в ФНЛ (видео)«Мы что, изгои, чтобы нас так судили?» Новый скандал в ФНЛ (видео)В матче 26-го тура ФНЛ «Сокол» не смог переиграть «СКА-Хабаровск». Засуживают не только Луческу?«Луч-Энергия» – «Динамо» - 0:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 26-го тура первенства ФНЛ между «Луч-Энергией» и «Динамо».Дубль Макарова в концовке встречи спас «Тосно» от поражения в матче с «Тюменью»В матче 26-го тура ФНЛ «Тосно» дома сыграло вничью с «Тюмени» со счетом 2:2.Дмитрий Гунько: Мы провели совершенно два разных таймаГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Енисеем» (3:1) в 26-м туре первенства ФНЛ.«Зенит-2», сравняв счет на 91-й минуте, проиграл «Волгарю»Матч 26-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Зенитом-2», проходивший в Астрахани, завершился победой хозяев со счетом 4:3.
Футбол
«Краснодар»: На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг
Футбол
Белый порошок, из-за которого эвакуировали офис «Боруссии», оказался сахарной пудрой
Футбол
Иван Данильянц: Благо для всех, что мы сыграем с «МЮ» на хорошем поле
Футбол
Эдуардо Бериццо: Мы учимся на чужих ошибках и не хотим испытать судьбу «Севильи»
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Дан Петреску
Дан Петрескувсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости