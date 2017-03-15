Агент: Петреску выиграл в ФИФА дело у «Кубани» по долгам по зарплате

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу сказал, что его клиент выиграл дело в ФИФА. Это дело касалось долгов «Кубани» по зарплате перед тренером.

«Нам дали устное подтверждение, что решение в пользу Петреску. Ждем мотивировочную часть. Тут проблема даже не в том, что выиграл Петреску, а проблема в руководстве «Кубани». Это не руководитель футбольного клуба российского чемпионата, это разрушитель российского футбола, вот так скажу свое личное мнение», - цитирует Пырнэу «Р-Спорт».

Напомним, Дан Петреску покинул «Кубань» 4 октября 2016 года. После этого тренер подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В РФС удовлетворили требование тренера и обязали клуб погасить долги, а также запретили «Кубани» регистрировать новых игроков.