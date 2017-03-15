Эдуард Занковец: В серии «Металлург» – «Барыс» победил сильнейший
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итог серии второго раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
Сегодня «Магнитка» в Астане одержала четвертую победу подряд и вышла в финал Восточной конференции.
– Что касается сегодняшней игры, то получился хороший матч. Что касается серии, то в определенных моментах мы были близки к положительному результату в играх. Но нужно отдать должное сопернику. Знаете, если вспомнить прошлый год, мне больше всех нравился «Металлург» и я ставил на то, что они выиграют прошлый сезон. В этом хоккейном году они не стали слабее, они стали сильнее. Мы проиграли очень хорошей и организованной команде. Здесь, как говорится, победил сильнейший. Желаем «Металлургу» в этом сезоне завоевать Кубок Гагарина, – сказал Занковец.