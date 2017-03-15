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Эдуард Занковец: В серии «Металлург» – «Барыс» победил сильнейший

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итог серии второго раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

Сегодня «Магнитка» в Астане одержала четвертую победу подряд и вышла в финал Восточной конференции.

Что касается сегодняшней игры, то получился хороший матч. Что касается серии, то в определенных моментах мы были близки к положительному результату в играх. Но нужно отдать должное сопернику. Знаете, если вспомнить прошлый год, мне больше всех нравился «Металлург» и я ставил на то, что они выиграют прошлый сезон. В этом хоккейном году они не стали слабее, они стали сильнее. Мы проиграли очень хорошей и организованной команде. Здесь, как говорится, победил сильнейший. Желаем «Металлургу» в этом сезоне завоевать Кубок Гагарина, – сказал Занковец.

Матч

Барыс - Металлург Мг - 2:3 О.Т. (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

Доус (Боченски), 10:50 (1:0). Коварж (Мозякин, Ли), 46:00 (1:1 - бол.). Ли 48:17 (1:2 - бол.). Михайлис (Худяков, Тривино), 51:56 (2:2). Коварж (Мозякин, Ли), 78:09 (2:3 - бол.).

Место и дата

15 марта 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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