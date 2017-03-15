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Алексей Кравцов: Радует, что Виктор Ан серьезно прибавляет

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал результаты 6-кратного олимпийского чемпиона Виктора Ана в прошедшем сезоне.

– Радует, как Виктор провел этот сезон, – отметил Кравцов. – Учитывая, что он целиком пропустил предыдущий. Да и в нынешнем у него были проблемы со здоровьем – Ан пропускал тренировочные сборы, отдельные старты… Тем не менее, физически он прибавил. Здорово накатил на финиш в финале эстафеты, принеся команде второе место. Жаль, что в итоге нас дисквалифицировали. Я не судья, спорить с решением не буду. Но мне показалось, что момент, за который нас оштрафовали, был очень спорным. Могли и не наказывать. В любом случае, видно, что Ан близок к своему хорошему уровню. К Пхенчхану он должен только прибавлять. А уж по части тактической подготовки он – настоящий гроссмейстер! Всем можно у него поучиться.

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