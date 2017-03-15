Алексей Кравцов: Радует, что Виктор Ан серьезно прибавляет
Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал результаты 6-кратного олимпийского чемпиона Виктора Ана в прошедшем сезоне.
– Радует, как Виктор провел этот сезон, – отметил Кравцов. – Учитывая, что он целиком пропустил предыдущий. Да и в нынешнем у него были проблемы со здоровьем – Ан пропускал тренировочные сборы, отдельные старты… Тем не менее, физически он прибавил. Здорово накатил на финиш в финале эстафеты, принеся команде второе место. Жаль, что в итоге нас дисквалифицирова