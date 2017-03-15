Эдуардо Бериццо: Мы учимся на чужих ошибках и не хотим испытать судьбу «Севильи»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» сказал, что его команда не повторит путь «Севилье», уступившей накануне «Лестеру» в Лиге чемпионов.

– Завтра будет очень сложный матч. «Краснодар» – команда, которая любит атаковать, держать мяч. Нам важно справиться с этим и победить. Мы приехали сюда именно за этим.

– У вас есть преимущество в один гол. Будете стремиться к нему?

– Главное – забыть прошлый результат и забить гол. Надо будет победить так, как мы это сделали на предыдущей стадии Лиги Европы.

– Возможен ли такой результат, как вчера был у «Севильи»?

– В футболе все возможно. Люди учатся на чужих и своих ошибках. Мы не хотим повторить судьбу «Севильи». Завтра важно навязывать сопернику свой стиль игры и победить. Команда готова хорошо. Важно следить за Вандерсоном, он очень опасный игрок, как мы считаем.

– Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сказал, что вы лучше играете дома, чем на выезде. Ответите ему?

– Моя команда почти одинаково играет и дома, и в гостях. Да, статистика складывается в пользу домашних матчей, но и завтра мы будем стараться прессинговать и контролировать мяч. Это наш стиль, он нам нравится. Мы будем ждать ошибок «Краснодара». В первом матче они уже пропустили два мяч

– Как вам дается игра на три турнира?

– Это заслуга футболистов, что мы сыграли удачно на трех фронтах. Мои игроки выдержали серьезные нагрузки – как физические, так и психологические. Сейчас сезон складывается для нас удачно. Надеемся, закончим его мы в том же духе, что и сейчас.

– Ваша команда не привыкла играть при аншлагах, но завтра арена будет заполнена. Как это может отразиться на «Сельте»?

– Это прекрасная мотивация – сыграть на заполненном стадионе. Это больше Тем более это игра в плей-офф, мечта, которая исполнилась.