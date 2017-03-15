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Иван Данильянц: Благо для всех, что мы сыграем с «МЮ» на хорошем поле

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

- Сегодня Жозе Моуринью много говорил о Погба. Что можете сказать о нем?
- Я бы не хотел в такой команде выделять кого-то. Каждый из них силен. Они хороши и заслуживают внимания и уважения.

- Завтра «Ростов» наконец-таки сыграет на хорошем поле.
- Это благо для всех футболистов. Это вообще большая честь играть на такой арене, - сказал Данильянц.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».

Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1). 

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Голосование: Кто из российских клубов пройдет в 1/4 финала Лиги Европы?

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