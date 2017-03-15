Иван Данильянц: Благо для всех, что мы сыграем с «МЮ» на хорошем поле
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
- Сегодня Жозе Моуринью много говорил о Погба. Что можете сказать о нем?
- Я бы не хотел в такой команде выделять кого-то. Каждый из них силен. Они хороши и заслуживают внимания и уважения.
- Завтра «Ростов» наконец-таки сыграет на хорошем поле.
- Это благо для всех футболистов. Это вообще большая честь играть на такой арене, - сказал Данильянц.
Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».
Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1).
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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