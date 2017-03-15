«Краснодар»: На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг
Ответный матч 1/8 финала
Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта», скорее всего, пройдет при заполненных
трибунах. Об этом сообщили в пресс-службе российского клуба.
«На матче с «Сельтой»
ожидается аншлаг. Все билеты, ранее выпущенные в продажу, раскуплены. В четверг
в продажу поступит последняя тысяча билетов, которая ранее была зарезервирована
для испанских болельщиков. Но эта квота не была выкуплена болельщиками «Сельты»,
- цитирует представителя пресс-службы «Р-Спорт».
Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.
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