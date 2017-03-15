«Краснодар»: На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта», скорее всего, пройдет при заполненных трибунах. Об этом сообщили в пресс-службе российского клуба.

«На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг. Все билеты, ранее выпущенные в продажу, раскуплены. В четверг в продажу поступит последняя тысяча билетов, которая ранее была зарезервирована для испанских болельщиков. Но эта квота не была выкуплена болельщиками «Сельты», - цитирует представителя пресс-службы «Р-Спорт».

Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.