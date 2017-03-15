Иван Данильянц: Важно, что Калачев и Гацкан с нами в Манчестере
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал важность присутствия дисквалифицированных Александра Гацкана и Тимофея Калачева в Манчестере.
– Калачев и Гацкан? Они здесь, с командой. Это важно, что они тут в такой важный для нас момент. Надеемся, это поможем нам, – сказал Данильянц.
Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».
Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1).
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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