Итальянец Парис выиграл скоростной спуск на Кубке мира по горнолыжному спорту

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Аспене (США) состоялись соревнования по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал итальянский спортсмен Доминик Парис.

Вторым стал еще один итальянец Петер Филл. Отметим, что именно он завоевал малый хрустальный глобус в этой дисциплине. На третьем месте представитель Швейцарии Карло Янка.

Напомним также, что победителем общего зачета Кубка мира стал швейцарец Марсель Хиршер.

Горнолыжный спорт

Кубок мира

Аспен (США)

Мужчины

Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) 1.33,07

2. Петер Филл (Италия) +0,08

3. Карло Янка (Швейцария) + 0,18