Виталий Мутко: Абсолютно уверен, что РУСАДА возглавит россиянин

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что уверен в том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возглавит гражданин России.

Напомним, 10 марта РУСАДА сообщило, что открыло конкурс на вакансию генерального директора организации. Ранее пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович.

«Антидопинговую лабораторию мы не возражаем, чтобы возглавил иностранец. РУСАДА - это национальное антидопинговое агентство, абсолютно я уверен, что это будет россиянин… Лаборатория будет работать по стандартам WADA, и неважно, кто ее будет возглавлять», - сказал Мутко.

Во вторник ректор МГУ Виктор Садовничий не исключил, что антидопинговую лабораторию на базе вуза может возглавить иностранный гражданин, если будет предложена достойная, в том числе по мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), кандидатура.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.