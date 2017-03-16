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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а в ближайшую пятницу, 17 марта в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар.

В 1/4 финала еврокубка вышли: «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), дортмундская «Боруссия» (Германия), «Лестер» (Англия), «Монако» (Франция), «Реал» (Испания) и «Ювентус» (Италия).

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Напомним, первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19 апреля. 21 апреля пройдет жеребьевка полуфинальных пар. Первые игры 1/2 финала состоятся 2 и 3 мая, ответные – 9 и 10 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

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