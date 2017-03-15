«Атлетико» – «Байер». Стартовые составы
Стали известны стартовые
составы команд в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером».
«Атлетико»: Облак, Годин,
Хименес, Лукас, Врсалько, Коке, Парти, Карраско, Сауль Ньигес. Гризманн,
Корреа.
«Байер»: Лено, Драгович,
Едвай, Хильберт, Венделл, Баумгартлингер, Кампль, Белльараби, Брандт, Эрнандес,
Фолланд.
Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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