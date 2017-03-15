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«Монако» – «Манчестер Сити». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити».

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Раджи, Менди, Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Силва, Жермен, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Коларов, Стоунз, Клиши, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Сане, Стерлинг, Агуэро.

Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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