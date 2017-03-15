«Монако» – «Манчестер Сити». Стартовые составы
Стали известны стартовые
составы команд в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер
Сити».
«Монако»: Субашич, Жемерсон,
Раджи, Менди, Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Силва, Жермен, Мбаппе.
«Манчестер Сити»: Кабальеро,
Санья, Коларов, Стоунз, Клиши, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Сане, Стерлинг,
Агуэро.
Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически