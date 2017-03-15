Зинэтула Билялетдинов: Варнаков все делает для команды, я доволен им
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула
Билялетдинов прокомментировал
победу над «Авангардом» (2:1) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в
Восточной конференции.
– Команда бьется, делает все для того, чтобы добиться результата.
– В третьем
периоде «Авангард» завладел преимуществом, хотя в первых двух у «Ак Барса» было
двукратное преимущество по броскам.
– Им надо было догонять, прибавили в движении, надо поправлять.
– Михаил Варнаков
не забивает в плей-офф при вас, уже три года.
– Серьезно? Он делает все для команды, я доволен им.
– Он –
самый высокооплачиваемый игрок команды.
– Давайте вопросы по игре, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».
У
хозяев льда отличились Александр Свитов и Андрей Попов, у гостей – Николай
Лемтюгов. Таким образом, в серии до четырех побед казанцы повели со счетом 3-1.
Пятый матч пройдет в Омске в пятницу.
Напомним, сегодня определился первый финалист конференции - им стал магнитогорский «Металлург», одержавший четвертую победу над «Барысом».