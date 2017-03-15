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Зинэтула Билялетдинов: Варнаков все делает для команды, я доволен им

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Команда бьется, делает все для того, чтобы добиться результата.

В третьем периоде «Авангард» завладел преимуществом, хотя в первых двух у «Ак Барса» было двукратное преимущество по броскам.
– Им надо было догонять, прибавили в движении, надо поправлять.

– Михаил Варнаков не забивает в плей-офф при вас, уже три года.
– Серьезно? Он делает все для команды, я доволен им.

Он – самый высокооплачиваемый игрок команды.
– Давайте вопросы по игре, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

У хозяев льда отличились Александр Свитов и Андрей Попов, у гостей – Николай Лемтюгов. Таким образом, в серии до четырех побед казанцы повели со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Омске в пятницу.

Напомним, сегодня определился первый финалист конференции - им стал магнитогорский «Металлург», одержавший четвертую победу над «Барысом». 

Матч

Ак Барс - Авангард - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Свитов (Токранов), 9:37 (1:0). Попов (Мусин, Захарчук), 17:36 (2:0). Лемтюгов (Соботка), 41:25 (2:1).

Место и дата

15 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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