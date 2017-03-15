Федор Канарейкин: Файзуллин? Если ты хороший парень, то это еще не все
Главный тренер «Авангарда» Федор
Канарейкин прокомментировал поражение от «Ак
Барса»
(1:2) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной
конференции.
– Начало первого периода «Ак Барс» провел агрессивно, много
времени мы провели в своей зоне, хотя готовились к активному началу со стороны
соперника. Голы, пропущенные нами, были нелогичные. Третий период нам удался,
забили. Поедем в Омск, будем продолжать серию.
– В чем
причины неудачной игры в первом периоде?
– Активная работа «Ак Барса», они заставили нас прижаться к воротам.
– Почему не
играет Файзуллин?
– Надо попадать в состав по многим критериям: по отношению к тренировочному процессу, мастерству. Если ты хороший парень, это еще не все. Это касается всех, – цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».
В серии до четырех побед казанцы повели со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Омске в пятницу.
Напомним, сегодня определился первый финалист конференции – им стал магнитогорский «Металлург», одержавший четвертую победу над «Барысом».