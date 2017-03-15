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Федор Канарейкин: Файзуллин? Если ты хороший парень, то это еще не все

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Начало первого периода «Ак Барс» провел агрессивно, много времени мы провели в своей зоне, хотя готовились к активному началу со стороны соперника. Голы, пропущенные нами, были нелогичные. Третий период нам удался, забили. Поедем в Омск, будем продолжать серию.

В чем причины неудачной игры в первом периоде?
– Активная работа «Ак Барса», они заставили нас прижаться к воротам.

Почему не играет Файзуллин?
– Надо попадать в состав по многим критериям: по отношению к тренировочному процессу, мастерству. Если ты хороший парень, это еще не все. Это касается всех, – цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».

В серии до четырех побед казанцы повели со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Омске в пятницу.

Напомним, сегодня определился первый финалист конференции – им стал магнитогорский «Металлург», одержавший четвертую победу над «Барысом».

Матч

Ак Барс - Авангард - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Свитов (Токранов), 9:37 (1:0). Попов (Мусин, Захарчук), 17:36 (2:0). Лемтюгов (Соботка), 41:25 (2:1).

Место и дата

15 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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