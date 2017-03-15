Соболев и Заварзина завоевали бронзу в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду
На чемпионате мира по
сноуборду в Сьерра-Неваде
(Испания) состоялись соревнования по параллельному слалому. В тройку призеров
попали российские спортсмены Алена Заварзина и Андрей Соболев.
Заварзина и
Соболев завоевали бронзовые медали. У мужчин победу одержал австриец Андреас
Проммегер, вторым его соотечественник Беньямин Карль. Соболев же в борьбе за
третье место опередил швейцарца Невина Гальмарини.
У женщин победила
австрийка Даниэла Ульбинг. Второй стала чешка Эстер Ледечка. Заварзина в борьбе
за третье место опередила немку Шайенн Лох.
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