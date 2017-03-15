Соболев и Заварзина завоевали бронзу в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду

На чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) состоялись соревнования по параллельному слалому. В тройку призеров попали российские спортсмены Алена Заварзина и Андрей Соболев.

Заварзина и Соболев завоевали бронзовые медали. У мужчин победу одержал австриец Андреас Проммегер, вторым его соотечественник Беньямин Карль. Соболев же в борьбе за третье место опередил швейцарца Невина Гальмарини.

У женщин победила австрийка Даниэла Ульбинг. Второй стала чешка Эстер Ледечка. Заварзина в борьбе за третье место опередила немку Шайенн Лох.