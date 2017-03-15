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ESPN наградил Ломаченко за лучший нокаут года (видео)

Источник:  InstagramКомментарии

Украинский боксер второго полулегкого веса получил награду от ESPN. Его нокаут был признан лучшим нокаутом года.

Украинец был отмечен за нокаут в поединке с Романом Мартинесом, сообщил сам Василий в своем Instagram. Напомним, что в этом поединке Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

В активе 29-летнего Василия Ломаченко семь побед (пять – нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.

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