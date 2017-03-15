ESPN наградил Ломаченко за лучший нокаут года (видео)
Украинский боксер второго
полулегкого веса получил награду от ESPN. Его нокаут был признан лучшим
нокаутом года.
Украинец был отмечен за
нокаут в поединке с Романом Мартинесом, сообщил сам Василий в своем Instagram. Напомним, что в этом поединке
Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.
В активе 29-летнего Василия Ломаченко семь побед (пять – нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.
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