ESPN наградил Ломаченко за лучший нокаут года (видео)

Украинский боксер второго полулегкого веса получил награду от ESPN. Его нокаут был признан лучшим нокаутом года.

Украинец был отмечен за нокаут в поединке с Романом Мартинесом, сообщил сам Василий в своем Instagram. Напомним, что в этом поединке Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

В активе 29-летнего Василия Ломаченко семь побед (пять – нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.