Иван Данильянц: Вера фанатов – это очень важно для «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о поддержке
болельщиков перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финал Лиги
Европы.
– Накануне матча у болельщиков «Ростова» – сдержанный оптимизм. С
чем это связываете?
– Это все из-за того, что наши болельщики любят команду, они ей преданы. Все, кто наблюдал за «Ростовом» часто удивлялись результатам и сейчас именно это сохраняет нам надежду на успех. Вера фанатов – это очень важно перед завтрашним матчем. Да, мы находимся на разных уровнях с «МЮ»: по возможностям, традициям и регалиям, но бывает, что выигрывает тот, кто больше хочет. Мы приехали с оптимизмом, и если у нас получится, то будет большой праздник, – сказал Данильянц.
Напомним, что матч «МЮ» – «Ростов» начнется в 23:05.