Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором может пройти в Москве

Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал о будущем поединке против бойца ММА Конора Макгрегора. Он не исключил, что этот бой пройдет в Москве.

«На данный момент не подписано никаких бумаг. Но надеюсь, что поединок состоится в июне. Хочется подарить людям зрелище, мир ММА против мира бокса. Этот бой может быть организован в Москве. Я выбрал бы Москву, если бы меня спросили сейчас», – цитирует Мэйвезера ТАСС.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто. Бой Флойда с Макгрегором может состояться только в том случае, если ирландец сможет урегулировать свои разногласия и контрактные обязательства с UFC.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс «Ти-Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе, зарезервирован на 10 июня для проведения боя между соперниками по правилам бокса.