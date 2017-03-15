Романцев, Семин и Луческу вошли в число самых успешных тренеров по итогам ста еврокубковых матчей

На сайте УЕФА опубликован список тренеров, которые добились серьезных результатов по итогам первых ста матчей в еврокубках. В их числе есть и российские тренеры.

Сегодняшний матч против «Монако» в Лиге чемпионов стал для нынешнего тренера «Манчестер Сити» сотым в еврокубках. В 99 матчах специалист одержал 61 победу при 23 ничьих. Вне зависимости от результата матча Гвардиола станет самым успешным тренером в этом списке.

В списке также есть Олег Романцев, Юрий Семин, нынешний тренер «Зенита» Мирча Луческу, а также знаменитый тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский.

С полным списком вы можете ознакомиться здесь.