Романцев, Семин и Луческу вошли в число самых успешных тренеров по итогам ста еврокубковых матчей
На сайте УЕФА опубликован
список тренеров, которые добились серьезных результатов по итогам первых ста
матчей в еврокубках. В их числе есть и российские тренеры.
Сегодняшний матч против «Монако»
в Лиге чемпионов стал для нынешнего тренера «Манчестер Сити» сотым в еврокубках.
В 99 матчах специалист одержал 61 победу при 23 ничьих. Вне
зависимости от результата матча Гвардиола станет самым успешным тренером в этом
списке.
В списке также есть Олег Романцев, Юрий Семин,
нынешний тренер «Зенита» Мирча Луческу, а также знаменитый тренер киевского «Динамо»
Валерий Лобановский.
С полным списком вы можете ознакомиться здесь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически