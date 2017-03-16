Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» сыграл вничью с «Байером» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» сыграл вничью с «Байером» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Байером» (0:0).

Футболисты обеих команд так и не смогли открыть счет в матче. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Реал», дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Лестер», «Ювентус» и «Монако».

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

Матч

Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)

Голы

Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).

Состав

Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кевин Волланд: Безголевая ничья с «Атлетико» придаст нам уверенностиФорвард «Байера» Кевин Волланд прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги чемпионов.Бернд Лено: Мы доказали, что способны играть на равных с «Атлетико»Голкипер «Байера» Бернд Лено прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги чемпионов.До свидания, Пеп. «Монако» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовДо свидания, Пеп. «Монако» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовМонако» в красивом стиле обыграл в ответном матче «Манчестер Сити» и выбил звездную команду Пепа Гвардиолы из турнира.Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионовСегодня состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а в ближайшую пятницу, 17 марта в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар.«Монако» обыграл «Манчестер Сити» и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала ЛЧ«Монако» обыграл «Манчестер Сити» и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала ЛЧВ ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1.Романцев, Семин и Луческу вошли в число самых успешных тренеров по итогам ста еврокубковых матчейНа сайте УЕФА опубликован список тренеров, которые добились серьезных результатов по итогам первых ста матчей в еврокубках. В их числе есть и российские тренеры.«Атлетико» – «Байер» - 0:0. Как это былоВ ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Байером».«Монако» – «Манчестер Сити» - 3:1. Как это былоВ ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Манчестер Сити».Триллер дня: «Монако» – «Манчестер Сити» – 3:1. Как это былоТриллер дня: «Монако» – «Манчестер Сити» – 3:1. Как это было«Советский спорт» следил за развитием событий.«Монако» – «Манчестер Сити». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити».«Атлетико» – «Байер». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером».Александр Шмурнов о матче «Монако» – «Манчестер Сити»: Уверен, опять будут чудесаКомментатор «Матч ТВ» высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити».Самое крутое, чего вы еще не знаете о великом камбэке «Барсы» в Лиге чемпионовСамое крутое, чего вы еще не знаете о великом камбэке «Барсы» в Лиге чемпионовСумасшедшая эйфория после победы «Барсы» над «ПСЖ» позади. Но постоянно открываются новые подробности и последствия того дня.Руди Феллер: Мы не теряем надежду победить «Атлетико»Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился своими ожиданиями от матча с «Атлетико» в Мадриде в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Бавария» планирует приобрести Юлиана Брандта«Бавария» рассчитывает подписать полузащитника «Байера» Юлиана Брандта.Фернандиньо: Матч с «Монако» будет очень тяжелымПолузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче «Сити» победил со счетом 5:3.Вилли Кабальеро: Мы должны защищаться лучше, чем в первом матче с «Монако»Вратарь «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче «Сити» победил со счетом 5:3.Нобель Арустамян: Очень хочется, чтобы «Ювентус» взял реванш у «Баварии»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о шансах «Ювентуса» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.Стивен Джеррард: Удаление Насри? Это просто глупо, особенно для такого опытного игрока (видео)Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал хавбека «Севильи» Самира Насри, который в ответном матче с «Лестером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов был удален с поля за толчок форварда «лис» Джейми Варди.Помимо Де Хеа и Куртуа, «Реал» рассматривает кандидатуру ЛеноПо информации издания Fichajes.net, мадридский «Реал» планирует грядущим летом сменить голкипера.
Бокс
Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором может пройти в Москве
Футбол
Иван Данильянц: Вера фанатов – это очень важно для «Ростова»
Бокс
Мэйвезер открыл именной зал в Подмосковье
Футбол
Роналду призвал спасти детей Сирии
все новости
Байер
Байеркалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости