«Атлетико» сыграл вничью с «Байером» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Байером» (0:0).
Футболисты обеих команд так и не смогли открыть счет в матче.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со
счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал
турнира.
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Реал»,
дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Лестер», «Ювентус» и «Монако».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция