«Монако» обыграл «Манчестер Сити» и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала ЛЧ
В ответном матче 1/8
финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом
3:1.
В составе победителей голами отметились Килиан Мбаппе, Фабиньо
и Тьему Бакайоко, а у гостей мяч забил Лерой Сане.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом матче «Сити» обыграл монегасков со счетом 5:3, но
по сумме двух встреч (6:6) и за счет трех забитых мячей на выезде в
четвертьфинал турнира вышел «Монако».
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Реал»,
дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Лестер», «Ювентус» и «Атлетико».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция