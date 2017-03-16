Бернд Лено: Мы доказали, что способны играть на равных с «Атлетико»
Голкипер «Байера»
Бернд Лено прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги чемпионов.
«Удача сегодня была не нашей стороне. Облак сделал три превосходных сейва. И все же мы показали добротный футбол. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы потеряли шансы на выход в четвертьфинал, плохо сыграв в первом матче. Сегодня мы доказали, что способны играть на равных с «Атлетико». Нашим сегодняшним выступлением можно гордиться», - приводит слова немецкого вратаря официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция