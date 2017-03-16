Бернд Лено: Мы доказали, что способны играть на равных с «Атлетико»

Голкипер «Байера» Бернд Лено прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги чемпионов.

«Удача сегодня была не нашей стороне. Облак сделал три превосходных сейва. И все же мы показали добротный футбол. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы потеряли шансы на выход в четвертьфинал, плохо сыграв в первом матче. Сегодня мы доказали, что способны играть на равных с «Атлетико». Нашим сегодняшним выступлением можно гордиться», - приводит слова немецкого вратаря официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.