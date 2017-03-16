Кевин Волланд: Безголевая ничья с «Атлетико» придаст нам уверенности

Форвард «Байера» Кевин Волланд прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги чемпионов.

«У нас было три прекрасных возможности для взятия ворот во втором тайме. Если бы мы их реализовали, то у нас появился бы шанс пройти дальше. Обидно, что мы проиграли с таким счетом в первом матче, но безголевая ничья здесь придаст нам уверенности», - приводит слова Фолланда официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.