Тайфун Коркут: Сегодня мы значительно увереннее контролировали мяч
Главный тренер «Байера»
Тайфун Коркут прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги
чемпионов.
«Мои поздравления «Атлетико» и Облаку, который сделал несколько превосходных сейвов. Моя команда играла хорошо, мы создавали моменты. В одном эпизоде у нас было сразу четыре возможности для взятия ворот, но мы так и не смогли забить. Главное, что команда сделала шаг в правильном направлении. Это уже не похоже на предыдущие матчи. Нам нужно продолжать в том же духе», - приводит слова Коркута официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция