Тайфун Коркут: Сегодня мы значительно увереннее контролировали мяч

Главный тренер «Байера» Тайфун Коркут прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) и вылет из Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Атлетико» и Облаку, который сделал несколько превосходных сейвов. Моя команда играла хорошо, мы создавали моменты. В одном эпизоде у нас было сразу четыре возможности для взятия ворот, но мы так и не смогли забить. Главное, что команда сделала шаг в правильном направлении. Это уже не похоже на предыдущие матчи. Нам нужно продолжать в том же духе», - приводит слова Коркута официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.