Хосеп Гвардиола: Мы прекрасно сыграли во втором тайме, но забыли это сделать в первом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Монако» (3:1) и вылет из Лиги чемпионов.

«Мы прекрасно играли во втором тайме, но забыли это сделать в первой половине матча. Мы были лучше во втором тайме, но этого оказалось недостаточно.

Обычно, мы играем на хорошем уровне, но сегодня мы не смогли этого сделать. Нам есть чему поучиться. Команде не хватает опыта, но мы станем лучше.

Иногда надо показывать особенную игру или чтобы тебе повезло, сегодня у нас этого не было», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, в первом матче «Сити» обыграл монегасков со счетом 5:3, но по сумме двух встреч (6:6) и за счет трех забитых мячей на выезде в четвертьфинал турнира вышел «Монако».