Хосеп Гвардиола: Мы прекрасно сыграли во втором тайме, но забыли это сделать в первом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал
поражение от «Монако» (3:1) и вылет из Лиги чемпионов.
«Мы прекрасно играли во втором тайме, но забыли это сделать в первой
половине матча. Мы были лучше во втором тайме, но этого оказалось недостаточно.
Обычно, мы играем на хорошем уровне, но сегодня мы не смогли этого сделать. Нам есть чему поучиться. Команде не хватает опыта, но мы станем лучше.
Иногда надо показывать особенную игру или чтобы тебе повезло, сегодня у нас этого не было», - приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, в первом матче «Сити» обыграл монегасков со счетом 5:3, но по сумме двух встреч (6:6) и за счет трех забитых мячей на выезде в четвертьфинал турнира вышел «Монако».
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция