Леонарду Жардим: Мы заслужили этот выход в четвертьфинал!

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы все очень довольны, что показали отличную игру! Думаю, мы заслужили этот выход в четвертьфинал. Особенно хорошо мы играли в первом тайме, когда почти не давали сопернику атаковать. Мы обыграли вторую команду Англии, это говорит об уровне французского чемпионата, - приводит слова Жардима официальный твиттер «Монако».

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.